شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان تفاصيل دورة الألعاب الإفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعلن، اليوم الخميس، اللجنة المنظمة العليا للألعاب الإفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص، والتى تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تفاصيل آخر المستجدات الخاصة بدورة الألعاب، التي تُقام لأول مرة، وتستعرض خلال المؤتمر الصحفى الإعلان عن تفاصيل حفل الافتتاح وموعده النهائى.

ويحضر المؤتمر: أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمى للأوليمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشارلز نيامبى، الرئيس الإقليمى للأوليمبياد الخاص لمنطقة إفريقيا، ومارى ديفيز، الرئيس التنفيذى للأوليمبياد الخاص الدولى.

وتأتى إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020، تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظمة الاتحاد الإفريقى، وتحمل في طياتها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوو الإعاقة الفكرية خلال فترة تولى الرئيس السيسى، وتُعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنسانى، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمى مصرى الجنسية، وتُقام الألعاب في أربع رياضات، وهى كرة القدم وكرة السلة والبوتشى وألعاب القوى، خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2020، بمشاركة 42 دولة إفريقية.