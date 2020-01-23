شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ركلات الترجيح تنقل بيلباو لثمن نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 صعد أتلتيك بيلباو لدور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على مضيفه إلتشي، اليوم الأربعاء، في دور الـ 32 للمسابقة.

Advertisements وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لأتلتيك بيلباو. وتقدم بيلباو بهدف حمل توقيع إينياكي ويليامس في الدقيقة الخامسة، لكن فيديل شافيز، أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الفترة المتبقية من الوقت الأصلي، ليضطرا لخوض وقت إضافي، لكنهما واصلا إخفاقهما في التسجيل ليلعبا ركلات الترجيح التي قادت بيلباو للصعود للدور التالي.

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