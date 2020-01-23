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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 22-1-2020 العديد من الأحخداث الهامة على مستوى الفريق الأول لكرة القدم والتى يأتى على رأسها رفض مجلس إدارة النادى الأبيض قبول استقالة المستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادى الأحمر.

الأهلي في بيان رسمي: لم نقبل إستقالة تركي ال الشيخ

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