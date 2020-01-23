شكرا لقرائتكم مدافع فريق شباب الأهلى يقترب من سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان محمد عبد المنعم من أبرز الأسماء التي تم ترشيحها إلى الفريق الأول للأهلي بعد الاصابة التي تعرض لها سعد سمير مدافع المارد الأحمر بقطع في وتر أكيليس ليغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وكان فايلر قد أكد للاعب من قبل بأنه سيحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق في جلسة خاصة، ألا أن عرض سموحة يضمن لمدافع الأهلي فرصة المشاركة بصورة أكبر والعودة للأهلي في الموسم المقبل بشكل أكثر جاهزية.

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محمد عبد المنعم هو أحد المواهب التى فرضت نفسها على اختيارات مدربين الأهلى، حتى قبل الإصابة التى تعرض لها سعد سمير، ليضطر رينيه فايلر إلى الاعتماد على مدافع شباب 99، حيث كان حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى، هو أول من اكتشف اللاعب واستشعر فيه خامة مبشرة فى دفاعات الفريق الأحمر.

وشارك محمد عبد المنعم مع الفريق الأول فى وديتى أتليتكو مدريد والشباب السعودى، ولقى إشادة من مدرب الأهلى وقتها لتتجدد الفرصة الآن أمام ناشئ القلعة الحمراء المتعطش لإثبات الذات لارتداء القميص الأحمر مع الفريق الأول وتمثيل الأهلي في فريق الكبار.