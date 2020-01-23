شكرا لقرائتكم ساسي يثير غضب مجلس الاسماعيلي بسبب صفقة فخر الدين بن يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن التونسي فخر الدين بن يوسف المنضم حديثا لصفوف الدراويش انتقل لصفوف القلعة الصفراء بعقد مدته 6 شهور قابلة للتجديد بناء علي نصيحة زميله فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مجلس الاسماعيلي فشل في إقناع فخر الدين بن يوسف في التوقيع لمدة موسمين لاسيما أن اللاعب اقتنع بنصيحة ساسي الذي طلب منه التمهل قبل الاستمرار مع الدراويش والانتظار لنهاية الستة شهور وتقييم الوضع والمعاملة داخل النادي سواء النفسية أو المادية ومن بعدها حسم مصيره مع القلعة الصفراء وهو الأمر الذي أثار غضب مجلس الاسماعيلي من نجم الزمالك

حرص لاعبو الفريق الأول للإسماعيلى، على استقبال الوافد التونسى الجديد فخر الدين بن يوسف قبل بداية مران الفريق اليوم ضمن الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

وحضر اللاعب صباح اليوم لمقر النادي لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوًا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

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واكتفى اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف بالدوران حول الملعب، خلال تدريبات الإسماعيلى اليوم ضمن التحضيرات لمواجهة الاتحاد السكندرى فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

ومن المؤكد أن يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية بداية من غدٍ الخميس، حيث فضل الجهاز الفنى منح اللاعب حصة تدريبية خفيفة اليوم .

ووصل اللاعب فجر اليوم قادمًا من تونس، ثم خضع للكشف الطبى صباح اليوم وجاء على الفور لتوقيع العقود .

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام.