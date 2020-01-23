شكرا لقرائتكم إنبى يحدد يومي 24 و27 لخوض وديتين استعدادًا للمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق إنبى، بقيادة حلمى طولان، على خوض مباراتين وديتين خلال الفترة الحالية، من أجل الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم 3 من فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفريق البترولى لمواصلة صحوته وتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراته المقبلة.

حدد الجهاز الفنى لفريق إنبى يومى 24 من شهر يناير الجارى و27 من الشهر نفسه، موعدًا لخوض المباراتين الوديتين المقرر الاستقرار على أطرافهم الثانية خلال الساعات المقبلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة ذئاب الجبل، وذلك بعد قرار تأجيل مباراة الفريق البترولى والأهلى، التى كان مُحدد لها غدًا، ضمن مسابقة الدورى الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثانى للمسابقة.

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يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 20 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 4 مواجهات، بعدما خاض 14 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل مثلهم، فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وهزم فى 3 مواجهات، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

وكان إنبى قد حقق الفوز على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليستعيد انتصاراته فى المسابقة بعدما حقق التعادل فى أخر ثلاث مباريات قبل مواجهة نادى مصر أمام الإسماعيلى بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيا مع الاتحاد السكندرى، قبل أن يتعادل مع مصر للمقاصة بهدف لمثله.