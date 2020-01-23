شكرا لقرائتكم تعرف على أرقام ميدو مع المقاصة عقب إقالته.. 7 هزائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قاد ميدو الفريق فى 16 مباراة منها 14 فى بطولة الدورى واثنان فى مسابقة كأس مصر ، تلقى 7 هزائم ، و تعادل فى 5 مواجهات ، ولم يحقق الفوز سوى فى مباراتين فقط.

سقط المقاصة فى فخ الهزيمة أمام الزمالك 1/0 و الجونة بنفس النتيجة ، و حرس الحدود 2/1 ، و الإسماعيلى 2/0 ، و الاتحاد 3/2 ، و الأهلى 2/0 ، و بيراميدز 3/1 ، و كان التعادل سيد الموقف فى مبارياته أمام دجلة 2/2 ، و طنطا 1/1 ، و اف سى مصر 2/2 ، المقاولون 1/1 ، و انبى بنفس النتيجة ولم يفز سوى امام أسوان 3/2 و المصرى 1/0 .

قاد ميدو المقاصة فى بطولة الكأس خلال لقاءان خسر امام الزمالك 1/0 و فاز على فاركو 2/0 .

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فوزان فقط هما إجمالي ما حصده ميدو مع المقاصة في 14 مباراة بالدوري، بينما حسم التعادل سواء السلبي أو الإيجابي نتيجة 5 مواجهات للمقاصة، أما الهزيمة كنت حاضرا بقوة في 7 مناسبات .

وقرر مسئولو نادى المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب الفريق الفيومي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو في القيادة الفنية ويعاون أحمد حسام مدرب المقاصة ولاعب الفريق الفيومي السابق.

ويحتل المقاصة المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط وبات مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.