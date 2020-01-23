عاجل| انطلاق البث الرسمي لقناة الزمالك

انطلق منذ قليل البث الرسمي لقناة نادي الزمالك والتي ينتظرها جماهير وعشاق النادي منذ سنوات طويلة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الساعة الـ 11 مساء يوم الأربعاء هو موعد انطلاق قناة الزمالك رسمياً.

وقال المتحدث باسم الشركة، المهندس حسام صالح، إن القناة تعتبر خطوة جديدة فى تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادى الزمالك، كما تعتبر القناة جزءًا من التعاون بين المجموعة ونادى الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

وعن خريطة القناة، أوضح صالح أن القناة ستشهد العديد من البرامج، أبرزها برنامج "سهرة مع المستشار"، والذي سيظهر فيه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان "زملكاوي" ويقدمها خالد الغندور وكريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

كما سيتم عرض العديد من البرامج المميزة، منها "ملوك الصالات"، تقديم نيرة الأحمر، والذى يحمل كثيراً من أخبار الألعاب الجماعية، وبرنامج "أخبارنا"، من تقديم فرح علي، ويقوم بتغطية الأخبار الرياضية فى مصر بصفة عامة، وكذلك المرور على المنشور على السوشيال الميديا الرياضية، كما يقدم شادي عيسى "برنامج 1911"، والذى يستعرض الأحداث الجارية ويستدعى مثيلتها من أحداث ماضية مرت على نادي الزمالك وجماهيره، فضلاً عن برنامج بعنوان "وان تو"، وتقدمه نيرفانا العبد ويستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة فى نادي الزمالك فى اللعبات المختلفة.

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والقناة تستخدم تردد 11449 افقى ومعدل الترميز 27500 على النايل سات، وتحت اسم الزمالك الرياضية أو Zamalek sports.