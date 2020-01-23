أخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة ابرزها ، أنطلاق البث المباشر لقناة الزمالك بالفاتحة والنشيد الوطنى انطلاق البث المباشر لقناة الزمالك بالفاتحة والنشيد الوطنى.. فيديو Advertisements انطلق اليوم الأربعاء، 22 يناير، البث المباشر لقناة الزمالك، بقراءة سورة الفاتحة ثم سورة الفتح بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، وبعدها جاء النشيد الوطنى، قبل أن يلقى مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة كلمته الافتتاحية.

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