أخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاربعاء 22 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يرفض استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

الأهلي يرفض استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي

نشر الموقع الرسمى للنادى الأهلى، بيانًا رسميًا لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لتوضيح موقف النادى من استقالة المستشار تركى آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادى الأحمر.

الخطيب يحفز لاعبى الأهلى قبل مواجهة النجم ويجتمع مع عبد الحفيظ

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على حضور جزء من مران الفريق، اليوم الأربعاء، باستاد التتش من أجل دعم اللاعبين ومؤازرتهم قبل لقاء النجم الساحلى، المقرر له الأحد المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وقام الخطيب بتحفيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب وحثّهم على الفوز من أجل حصد النقاط الثلاثة للحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية واستكمال مشوار التتويج باللقب الافريقي ، وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق وترتيبات الأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

مران الأهلى.. محاضرة فايلر.. 4 حراس تحت إشراف يانكون وتأهيل رمضان

عقد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى محاضرة نظرية مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى، اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة النجم الساحلى التونسى المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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