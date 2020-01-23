شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يقيم ناشئ طنطا فى مباراة سخا الودية استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق طنطا بقيادة أيمن المزين الفوز برباعية نظيفة على فريق سخا أحد أندية دورى القسم الثالث وذلك فى المباراة الودية التى أقيمت بإستاد نادى طنطا فى إطار استعدادات طنطا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل.

ويستعد فريق طنطا لملاقة نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر فى بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الاحد المقبل على ملعب الجبل الاخضر .

وشهدت المباراة تألق أسامة النجار ناشئ طنطا والذى أحرز ثلاثة أهداف ليقرر أيمن المزين المدير الفنى لطنطا تصعيده للفريق الأول لسد العجز الهجومى الذى يواجه الفريق حيث تم أشراك عدد كبير من اللاعبين للوقوف على مستوى كل منهم .

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ومن المقرر أن يستأنف طنطا تدريباته بداية من الغد على إستاد نادى طنطا استعدادا لمباراة المقاولون العرب التى يرغب الجهاز الفنى لطنطا فى حسمها للدخول فى منطقة الامان بجدول الدورى.

نجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غالى وثمين على الجونة بهدف مقابل للا شىء أحرزه محمد ماجد أونش في الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضي ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة فى المركز الثالث عشر ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر .