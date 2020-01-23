شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد يطير للإمارات للحصول على رخصة التدريب B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير النجم هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، للحصول على الرخصة التدريبية B من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والمقامة في الإمارات الشقيقة.

وتبدأ الدورة التدريبية في الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، وتنتهي في الحادي والثلاثين من نفس الشهر، ويتخللها العديد من ورش العمل قبل منح الرخصة التدريبية B رفيعة المستوى من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووجه هاني سعيد الشكر إلى إدارة نادي بيراميدز، على مساعدته الكبيرة له في الحصول على تلك الرخصة، حيث قاموا بتسهيل كل الإجراءات اللازمة من أجل سفره إلى الإمارات والحصول على الرخصة من أعرق الاتحادات العالمية في اللعبة.

يذكر أن هاني سعيد تولى منصب المدير الرياضي لنادي بيراميدز منذ فترة، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم مباشرة، ويمارس مهام عمله بشكل طبيعي داخل النادي، وبات من أهم الكوادر في الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

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ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري المقرر لها في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.