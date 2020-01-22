الأهلي المصري: تركي آل الشيح مستمر في منصب الرئاسة الشرفية للنادي

الأربعاء 22 يناير 2020

رد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تساؤل تركي آل الشيخ بشأن رئاسته الشرقية للأحمر.



وأكد الأهلي في بيان رسمي اليوم استمرار آل الشيخ في منصبه كرئيس شرفي للقلعة الحمراء ولم يتم قبول اعتذاره الذي تقدم به في وقت سابق.

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وجاء نص بيان الأهلي كاملا كالتالي: "إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة".

وتابع: "والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ. كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته".

وكشف: "لقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة".

كان آل الشيخ قد استفسر من الأهلي عن الاعتذار الذي تقدم به عن الرئاسة الشرفية للأهلي في وقت سابق مطالبا بتوضيح موقفه.