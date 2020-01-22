شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يعلن: تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي.. ولم ننظر لاستقالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر النادي الأهلي، بيانًا ردًا على بيان المستشار تركي آل الشيخ، بخصوص الرئاسة الشرفية للنادي، جاء فيه إن إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي وعودته من رحلة العلاج سالما لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قبل ما يزيد على عام ونصف لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة.

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وأكد البيان أن «الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ، كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين».

وأعلن البيان أن مجلس الإدارة يتفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة التي يعتز بها النادي وقيادته.

وتابع: «ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمستشار تركي آل الشيخ التقارب في وجهات النظر ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة».