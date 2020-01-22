شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يحشد جماهيره للمواجهة العربية مع الإسماعيلى وكوماندوز السلة فى دبى للمشاركة فى البطولة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة المهندس محمد مصيلحى، تنظيم رحلة لجماهيره لمتابعة مباراة الفريق مع الإسماعيلى التى تقام على استاد الإسماعيلية مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات العودة لدور الثمانية للبطولة العربية على كأس محمد السادس، وذلك نظير دفع خمسين جنيها للذهاب والعودة ودخول المباراة وتقرر تسجيل أسماء الراغبين فى التوجه إلى مدينة الإسماعيلية يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء وآخر موعد للاشتراك السبت المقبل أو باكتمال العدد.

على صعيد آخر، دخل الدكتورعمرو الأشلم طبيب نادى الاتحاد فى سباق مع الزمن لتجهيز المصابين قبل المواجهة الحاسمة مع الدراويش حيث تشمل قائمة المصابين خالد الغندور المصاب بجزع فى الرباط الداخلى للركبة وتأكد خروجة من حسابات الجهاز الفنى بقياده طلعت يوسف لهذا اللقاء، فيما يكثف الجهاز الطبى محاولاته لتجهيز هشام محمد وكذلك محمد أنور بعد شكوى الأخير من شد فى أعقاب المواجهة الأخيرة مع طلائع الجيش.

من ناحية أخرى، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى إلى الإمارات للمشاركة فى بطولة دبى الدولية، والتى تقام خلال الفترة من 23 ينايرالجارى وحتى الأول من فبراير، حيث جاء فريق الاتحاد السكندرى ضمن المجموعة الأولى التى تضم الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى فى الوقت الذى تضم المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات. وضمت بعثة الاتحاد السكندرى اللاعبين إسماعيل أحمد، أحمد عادل دولا، مصطفى عصام، هيثم كمال، رامى ابراهيم، على محمد، مؤمن مبارك، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد الصباغ، أحمد أبوالعلا، محمد على، محمد يونس، مارفيل هاريس، ويترأس البعثة خليل القاضى عضو مجلس الإدارة، وتضم الجهاز الفنى أحمد مرعى مديرا فنيا، وعمرو السبخى مدربا عاما، ومحمد سمير وياسر مبارك مدربين، وخالد عبدالفتاح مدير إدارى، وأحمد بسيونى إدارى، ومحمد كمال طبيب.