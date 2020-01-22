شكرا لقرائتكم خبر عن بشكتاش يودع كأس تركيا بمشاركة «النني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق بشكتاش التركي بطولة كأس تركيا بعد الهزيمة أمام فريق إيزوروم اليوم في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة، بمشاركة محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني، في مباراة الإياب بنتيجة 3-2.
وحقق إيزوروم الفوز بالنتيجة نفسها على بشكتاش، في مباراة الذهاب ليتأهل إلى ربع نهائي المسابقة بنتيجة 6-4، في مجموع المباراتين.
وجاءت أهداف إيزوروم عن طريق أولتان كاراكولوكو (1، و72)، وإبراهيم سيسوكو (67)، فيما سجل هدفي بشكتاش عبدالله ديابي (33)، وبوراك يلماز (64).
وشارك محمد النني في المباراة كأساسي ولعب اللقاء بالكامل، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة التاسعة.
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