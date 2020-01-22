شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفاوض حسين السيد لضمه فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادى إنبى فى مفاوضات جادة مع حسين السيد «مارسيلو» لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم مركز الظهير الأيسر بناء على تعليمات من حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى، والذى شدد على ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر متميز لتدعيم صفوف الفريق فى يناير الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى النادى الأهلى رحبوا بانتقال اللاعب لإنبى فى ظل العلاقات القوية التى تربط بين مسؤولى الناديين، ولكن يتبقى فقط الحصول على موافقة رسمية من اللاعب، الذى لايزال يدرسالعديد من العروض المحلية أبرزها الإسماعيلى ووادى دجلة والاتحاد السكندرى وسموحة، ولكن اللاعب يريد الرحيل للدورى السعودى مرة أخرى، وخرج حسين السيد من خدمات رينيه فايلر المدير الفنى السويسرى للنادى الأهلى منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية، وهو ما جعل الجهاز الفنى يرحب برحيل حسين السيد، الذى لم يشارك مع الأهلى فى أى مباراة رسيمة منذ انتهاء فترة إعارته للاتفاق السعودى فى وقت سابق.