شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفوز على إبييزا بهدفين في كأس ملك إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بشلونة الإسباني، الفوز على نظيره إبييزا بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب كان ميسيس في اطار دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا. وسجل هدفين الفريق الكتالوني الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان، بينما سجل هدف فريق إبييز اللاعب خافيير بيريز.

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