شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: بايرن ميونخ لا ينوى شراء كوتينيو نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى ألمانى عن عدم وجود نية لدى بايرن ميونخ لتفعيل بند الشراء النهائى للنجم البرازيلى المعار من برشلونة، فيليب كوتينيو، مقابل 120 مليون يورو.

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وبحسب صحيفة «بيلد»، فإن إدارة بايرن لم تقتنع بكوتينيو، خاصةً بالنظر إلى المقابل المادى الكبير للصفقة. وأضافت أن مسؤولى النادى يُتوقع أن يدخلوا فى صدام مع نجوم الفريق الذين يرغبون فى بقاء كوتينيو.

شارك صانع ألعاب السامبا فى 24 مباراة بقميص البافارى هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. وهو ثالث هدافى الفريق بعد ليفاندوفسكى وجنابرى، كما أنه ثالث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلف مولر وجنابرى.

وبات كوتينيو لاعبًا مهمًا فى التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ تحت قيادة المدرب هانز فليك، حيث لعب آخر 5 مباريات أساسيًا، لكن ذلك لا يبدو كافيًا لإقناع إدارة النادى حتى الآن. كان اللاعب البرازيلى قد ظهر بمستوى طيب خلال تواجده مع ليفربول الإنجليزى قبل رحيله إلى برشلونة ومنه إلى بايرن ميونخ.