شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيس» يقترب من الانتقال إلى «النيراتزورى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن إنتر ميلان اقترب من حسم صفقة التعاقد مع النيجيرى فيكتور موسيس، لاعب تشيلسى الإنجليزى، لينضم للنيراتزورى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقالت الصحيفة إن فيكتور موسيس، لاعب تشيلسى، وصل إيطاليا مساء أمس الأول، استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم توقيع العقود، مضيفة أن اللاعب أجرى الكشف الطبى صباح أمس. وكان بييرو أوسيليو، المدير الرياضى لإنتر، أكد توصل النادى لاتفاق مع تشيلسى حول ضم موسيس، وقال: «لقد اتفقنا مع تشيلسى بشأن فيكتور».

وأضاف: «نحن نقيّم الموقف، قد يكون فرصة، لكن من الأفضل الانتظار قبل قول المزيد».

وانتقل موسيس من تشيلسى إلى صفوف فنربخشه التركى فى يناير 2019 الماضى، على سبيل الإعارة، حيث لم يجد له مكانا فى تشكيلة البلوز بسبب اعتماد فرانك لامبارد على أبراهام فى خط الهجوم.