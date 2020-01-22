شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الليجا يفتح النار على النسخة الجديدة لمونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدورى الإسبانى، من أن إطلاق الاتحاد الدولى «فيفا» النسخة المعدلة والموسعة لكأس العالم للأندية فى 2021، ربما يلحق الضرر بالمسابقات المحلية. وقرر «فيفا»، بقيادة رئيسه جيانى إنفانتينو، تغيير نظام كأس العالم للأندية السنوى، بدءاً من العام المقبل، لتقام بمشاركة 24 فريقا فى الصين، فى يونيو ويوليو 2021، بدلا من 7 فرق.

وستقام النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية مرة واحدة كل أربع سنوات، رغم أن تيباس يعتقد أن «فيفا»، المدعوم من الأندية الكبيرة، سيحاول إقامة المسابقة كل عامين.

وقال تيباس للصحفيين، فى لندن، خلال حفل إطلاق محطة الرابطة التليفزيونية: «كان لدينا التوازن بين مسابقات الدورى المختلفة فى أوروبا وباقى القارات، والآن لدينا دخيل قد يتسبب فى تشويه التوازن».

Advertisements

وأضاف: «من المفترض أن يكون (فيفا) جهة رقابية لكنه بدلا من تنسيق جداول المباريات وتنظيم كأس العالم يتحدث عن إقامة كأس العالم للأندية كل عامين، هذا سيغير الوضع الراهن، لا يمكن أن ندع هذا الأمر يحدث».

ولم يعلن «فيفا» عن الإيرادات القادمة من النظام الجديد لكأس العالم للأندية، رغم أن إنفانتينو أكد أنه تلقى 9 عروض للحصول على الحقوق التجارية للمسابقة.

لكن تيباس يعتقد أن «فيفا» لم يضع فى اعتباره الأثر الذى ستتركه الجوائز المالية للمسابقة على تشويه التوازن التنافسى فى مسابقات الدورى المحلية.

وقال تيباس: «يتحدث (فيفا) عن توزيع الإيرادات، لكنه لم يناقش الأثر الذى يمكن أن يحدث على دول مختلفة».

وأضاف: «دعونا نتخيل حصول فريقين من الأرجنتين (من المتوقع مشاركة بوكا جونيورز وريفر بليت) على 40 أو 50 مليون دولار من المسابقة، هذا سيترك أثرا كبيرا على المسابقة المحلية هناك».