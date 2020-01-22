شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يحتاجون إلى استغلال الميركاتو الشتوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعيش خلال الفترة الحالية موسم الانتقالات الشتوية، والذى حتى الآن لم يشهد صفقات ساخنة، وتتهافت الأندية خلال منتصف الموسم لتدعيم نفسها قبل نهاية الموسم، كما أنه يوفر فرصة مثالية للاعبين الذين لا يلعبون بانتظام أو يحتاجون إلى خطوة لخوض تجربة جديدة.

ونستعرض فى التقرير التالى 3 لاعبين يحتاجون إلى خوض تجربة جديدة خلال شهر يناير الجارى.

1- بيدرو:

انطفى بريق النجم الإسبانى هذا الموسم منذ قدوم فرانك لامبارد، لتدريب فريق تشيلسى، حيث خاض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا سبع مباريات فقط فى جميع المسابقات التى خاضها البلوز، ولعب 312 دقيقة فقط فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم.

ومن الواضح أن بيدرو لا يناسب الخطط الفنية لفرانك لامبارد، مما يجعل الأمر صعوبة على نجم الماتدور الإسبانى، وأكدت تقارير إنجليزية أن اللاعب على رادار أندية أمريكية للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تأكد من صعوبة استمراره داخل قلعة «ستامفورد بريدج».

2- خاميس رودريجيز:

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بعدما توقع له الجميع مستقبلا باهرا، نظرا لما قدمه مع منتخب كولومبيا فى كأس العالم 2014 بالبرازيل، ولكنه فشل فى إظهار بصمته مع ريال مدريد، ثم انتقل على سبيل الإعارة لمدة عامين إلى صفوف بايرن ميونيخ الألمانى، ولكنه فشل فى إثبات نفسه وتقديم مردود جيد، مما جعله يرحل عن قلعة العملاق البافارى.

منذ عودته إلى سانتياجو بيرنابيو، لعب جيمس رودريجيز 435 دقيقة فقط، حيث لعب سبع مباريات فقط فى الدورى الإسبانى، ومن بين المباريات السبع، بدأ فى أربع مباريات فقط، بطبيعة الحال لعبت لعنة الإصابات دورا فى عدم نجاح اللاعب مع الميرنجى حتى الآن.

وبعد تولى الإيطالى المخضرم كارلو أنشيلوتى تدريب فريق إيفرتون الإنجليزى، كان أول طلب له هو التعاقد مع النجم الكولومبى، حيث يرغب فى لم الشمل مع رودريجيز مرة أخرى، بعد النجاح الذى حققه خلال فترة توليه قيادة الميرنجى من قبل، ومن الممكن أن تكون خطوة انتقاله إلى «التوفيز» تجربة جديدة من نوعها فى الدورى الإنجليزى ونجاحه وتكيفه مع المدرب الإيطالى المخضرم.

3- إيفان راكيتيتش:

تألق الكرواتى منذ انتقاله من صفوف إشبيلية مع فريق برشلونة، وقدم مستويات مميزة، ولكنه انطفى بريقه مع قدوم إرنستو فالفيردى لتدريب برشلونة، إلى جانب التعاقد مع الهولندى فرانك دى يونج، والذى خطف مكانه فى التشكيلة الأساسية ليكون الكرواتى حبيسا لدكة البدلاء.

شارك راكيتيتش مع برشلونة فى موسمه الخامس خلال سبع مباريات فقط فى الدورى الإسبانى، بمجموع 677 دقيقة، حيث قال خلال أحد تصريحاته، بعدما أبدى غضبه عن عدم مشاركته مع البارسا: «كيف يمكننى أن أستمتع بنفسى. كيف ستشعر ابنتى الصغيرة إذا سلبت لعبتها؟ حزين. أشعر بنفس الشىء. لقد أخذوا الكرة منى. أشعر بالحزن».

وكان برشلونة يحاول إيجاد عرض مناسب لرحيل اللاعب فى الصيف الماضى، ولكنه فضل البقاء والقتال من أجل حجز مكان فى التشكيلة الأساسية للبارسا، ولكنه لم ينجح فى ذلك وحان الوقت الآن للرحيل لخوض تجربة جديدة خارج «كامب نو».