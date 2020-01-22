شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يبدأ مشواره فى «أستراليا المفتوحة» بانتصار سهل على «ديلين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شق رافاييل نادال طريقه بسهولة إلى الدور الثانى فى بطولة أستراليا المفتوحة، بعد الفوز 6-2 و6-3 و6-صفر على البوليفى غير المصنف هوجو ديلين، فى بداية مشواره بالمسابقة.

ولم يسبق أن خسر المصنف الأول أى مباراة أمام لاعب يحتل المركز 72 فى التصنيف العالمى، أو مركز متأخر عن ذلك، مثل ديلين، فى أولى البطولات الأربع الكبرى، ولم يواجه أى خطر فى ملعب رود ليفر أرينا.

ويتطلع نادال إلى حصد لقبه 20 فى البطولات الأربع الكبرى، ومعادلة الرقم القياسى لغريمه روجر فيدرر.

وقدم اللاعب الإسبانى البالغ عمره 33 عاما، أداء سلسًا فى المجموعة الأخيرة ولم يخسر أى شوط وحسم المواجهة بضربة أمامية قوية، ليصبح على موعد مع فيدريكو ديلبونيس أو جواو سوزا فى الدور الثانى.

يود رافاييل نادال إضافة المزيد من الألقاب إلى حصيلته المذهلة فى نهاية بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لكنه قال إن التفوق على رقم روجر فيدرر القياسى البالغ 20 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى لن يجعله على الأرجح أكثر سعادة على المدى البعيد.

وافتتح نادال المصنف الأول، الذى يمتلك 19 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى بفارق لقب واحد خلف فيدرر، مشواره فى ملبورن بارك بطريقة رائعة الثلاثاء عندما سحق البوليفى غير المصنف هوجو ديليين 6-2 و6-3 و6-صفر على ملعب رود ليفر.

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وبعد أن بلغ 33 عاما، لا يزال بطل فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة فى قمة مستواه، وحتى إذا فشل فى إحراز لقبه 20 فى البطولات الكبرى فى ملبورن فإنه سيكون مرشحا قويا لتحقيق ذلك فى رولان جاروس حيث توج 12 مرة فى آخر 15 نسخة للبطولة.

وأبلغ اللاعب الإسبانى الصحفيين «الوصول لقمة مستواى هو الشىء الذى يجب أن أفكر فيه، إذا نجحت فى تقديم أفضل ما عندى، ففى المعتاد تكون لدى بعض الفرص الجيدة، إذا لم أفعل سيكون من المستحيل أن أحقق أى شىء».

وأضاف «لذلك لا يهمنى إن كانت ألقابى الكبرى 20 أو 15 أو 16، ما يهمنى فقط مواصلة المضى قدمًا والاستمتاع بمسيرتى فى التنس، 20 ليس هو الرقم الذى أحتاج إلى الوصول إليه».

وتابع «إذا وصلت إلى 20 لقبا، سيكون ذلك شيئا رائعا، إذا حققت 21 لقبا، فسيكون هذا أفضل، إذا اكتفيت بـ19 لقبا، فسأكون فى غاية السعادة بكل شىء حققته فى مسيرتى».

وحقق نادال لقبه الوحيد فى أستراليا المفتوحة عام 2009 عندما هزم فيدرر فى النهائى.

وخسر بعد ذلك أربع مرات فى النهائى فى ملبورن، بما فى ذلك نهائى العام الماضى عندما سحقه نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات متتالية ونهائى 2017 أمام فيدرر.

كما تفوق ديوكوفيتش، صاحب المركز الثالث فى قائمة ألقاب البطولات الأربع الكبرى برصيد 16 لقبا، على نادال فى نهائى 2012 الملحمى الذى استمر حوالى ست ساعات، لكن اللاعب الإسبانى لم يكن محظوظا فى نهائى 2014 عندما تعرض للإصابة وهو يواجه ستانيسلاس فافرينكا.

وقال نادال بطل أمريكا المفتوحة أربع مرات عند سؤاله عن سجله الهزيل فى أستراليا المفتوحة «مررت بعدة أشياء هنا، أكثر من نيويورك بأمانة، لا أدرى لماذا، قد تكون الأجواء بالنسبة لى فى نيويورك أفضل من هنا، هذا هو السبب الوحيد الذى أستطيع إيجاده».