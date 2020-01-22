شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بقيد «جنش» إفريقيًا فى حالة فتح الاستبدال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيد محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمى الفريق، فى القائمة الإفريقية، فى حالة فتح باب الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وعلمت «المصرى اليوم»، أن المدير الفنى الفرنسى عقد جلسة مع الجهاز المعاون وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروى الأول، وأبلغه بضرورة قيد جنش فى حالة فتح باب الاستبدال، نظرا لحاجة الفريق إلى خبراته وإمكانياته فى البطولة الإفريقية.

كما يدرس كارتيرون الدفع بـ«جنش»، فى المباريات المقبلة للقلعة البيضاء أمام وادى دجلة، أو حرس الحدود فى الدورى العام.

فى سياق آخر، قدم سامى الشيشينى، المدرب العام للفريق، تقريرًا إلى المدير الفنى الفرنسى، حول نقاط القوة والضعف لفريق مازيمبى الكونغولى، قبل المواجهة المرتقبة، المقرر لها غدًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

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ويعقد كارتيرون جلسات مع لاعبى الفريق الكروى الأول، لشرح نقاط القوة والضعف لفريق مازيمبى من خلال «الفيديو» بعدما تسلم التقرير المفصل عن الفريق الكونغولى من المدرب العام.

وعقد كارتيرون جلسة فنية سريعة مع اللاعبين أمس، حيث وجه بضرورة التركيز والاستعداد بقوة لمواجهة الفريق الكونغولى وأهمية تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتأهل إلى الدور الثانى كأول المجموعة الأولى.

فيما حرص الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، على عمل قياسات بدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التى عمل النادى على تواجدها خلال الفترة السابقة. يأتى ذلك من أجل معرفة معدل اللياقة لدى كل لاعب والجرعات البدنية التى يحتاجها اللاعبون، وكذلك كافة الأمور التأهيلية لديهم. حرص حراس مرمى الفريق الكروى الأول، على خوض تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام حيث اصطحب معه صدادات حديدية وبلاستيكية لتدريبهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات بجانب فقرات فنية أخرى.

على جانب آخر، أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، نفاد تذاكر مباراة مازيمبى، أمس الأول، حيث كان هناك محاولات من مسؤولى القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية لزيادة أعداد الجماهير فى اللقاء المرتقب ولكن لم تتم بسب رفض الجهات الأمنية.

وناشد رئيس النادى، جماهير القلعة البيضاء، بضرورة الالتزام خلال مباراة مازيمبى واتباع التعليمات الأمنية فى اللقاء المقرر له ملعب السلام، وكان المجلس قد أعلن بالأمس طرح تذاكر المباراة عبر موقع شركة تذكرتى.