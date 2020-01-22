تقرير يكشف إصابة فاردي بالخطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، طبيعة الإصابة التي تعرض لها جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.



وكان فاردي شارك لمدة 43 دقيقة فقط، خلال مباراة فريقه الجارية أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إصابة فاردي في أوتار الركبة، مشيرة إلى أنها ربما تكون خطيرة.

وسدد فاردي إحدى الكرات في المباراة ثم وضع يده على ساقه، قبل أن يحاول الاستمرار في اللعب، لكنه سقط وغادر الملعب.

يذكر أن فاردي هو الهداف الأول للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بـ 17 هدفًا، بينما يأتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ16 هدفًا.