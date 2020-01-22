ركلات الحظ تبتسم لبلباو وتحمله إلى الدور المقبل لكأس ملك إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

تأهل ​أتلتيك بلباو​ إلى الدور الـ 16 من مسابقة ​كأس ملك إسبانيا​ بفوزه على ​إلتشي​ 5-4 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن منافسات الدور الـ 32.



إفتتح ايتياكي ويليامس التسجيل للضيوف في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء ونجح أتلتيك بيلباو بالحفاظ على تقدمه حتى الدقيقة 41 حيث أدرك ​فيديل شافيز​ التعادل لأصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفشل الطرفين في تسجيل أي هدف في الشوط الثاني من المباراة وحتى وإنتهاء الوقت الأصلي للقاء وصولاً إلى الأشواط الإضافية التي إنتهت أيضاً دون تغيير في النتيجة ليحتكم الفريقين لضربات الترجيح التي إبتسمت لبلباو بنتيجة 5-4.