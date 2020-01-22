- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ركلات الحظ تبتسم لبلباو وتحمله إلى الدور المقبل لكأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
تأهل أتلتيك بلباو إلى الدور الـ 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا بفوزه على إلتشي 5-4 بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن منافسات الدور الـ 32.
إفتتح ايتياكي ويليامس التسجيل للضيوف في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء ونجح أتلتيك بيلباو بالحفاظ على تقدمه حتى الدقيقة 41 حيث أدرك فيديل شافيز التعادل لأصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفشل الطرفين في تسجيل أي هدف في الشوط الثاني من المباراة وحتى وإنتهاء الوقت الأصلي للقاء وصولاً إلى الأشواط الإضافية التي إنتهت أيضاً دون تغيير في النتيجة ليحتكم الفريقين لضربات الترجيح التي إبتسمت لبلباو بنتيجة 5-4.
كانت هذه تفاصيل خبر ركلات الحظ تبتسم لبلباو وتحمله إلى الدور المقبل لكأس ملك إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.