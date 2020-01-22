جريزمان: علينا الانسجام مع خطة سيتين الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

تحدث الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن نجاحه في تسجيل هدفين وقيادة فريقه للفوز على إيبيزا، اليوم الأربعاء، بنتيجة 2-1 في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.



وقال جريزمان، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد دخلوا المباراة بشكل أفضل مما كنا نتوقع. إنهم يعرفوا هذا الملعب جيدًا".

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وأضاف: "كان من الصعب علينا صنع الفرص أو التسديد على المرمى. إننا نلعب بنظام جديد حيث دفع المدرب بثلاثي فقط في الخط الخلفي، وعلينا أن نعتاد على ذلك".

وتابع: "كان يجب علينا أن نلعب بثقة عندما نمتلك الكرة، ثم نصنع المساحات. نحن ننسجم مع الأسلوب الجديد لكيكي سيتين".

وواصل: "الجميع يقوم بعمل رائع. لقد أحرزت أهدافًا بفضل تمريرات زملائي. أنا هنا لمساعدة الفريق كما قلت عند انضمامي".

وأتم: "كنت ألعب في العمق بشكل أكبر، واضطررت إلى انتظار الكرات. حصلت على اثنتين ووضعتهما في المرمى".