رونالدو يفك شفرة كأس إيطاليا.. وضربة موجعة لساري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

أحرز كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، هدفًا للسيدة العجوز في مباراته أمام روما، اليوم الأربعاء، بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.



وسجل رونالدو هدف البيانكونيري الأول بعدما انطلق من بعد منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة جزاء روما، وسدد كرة يسارية أرضية قوية على يسار الحارس باو لوبيز.

ويعد هدف رونالدو هو الأول له في بطولة كأس إيطاليا، منذ انضمامه ليوفنتوس في صيف 2018 الماضي.

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو بهدفه في شباك روما، تمكن من التسجيل في 15 بطولة من أصل 17 شارك فيها مع مختلف الأندية إلا بطولتين فقط.

ولفتت إلى أن كريستيانو لم ينجح بالتسجيل في بطولتي الدرع الخيرية والدوري الأوروبي فقط.

في سياق آخر، أجرى ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، أولى تبديلاته الاضطرارية في الدقيقة 40، إثر سقوط لاعبه دانيلو، على أرض الملعب بسبب إصابة عضلية، لم يستطع على إثرها استكمال اللقاء.

وقرر ساري الدفاع بالكولومبي خوان كوادرادو، ليكون بديلًا لدانيلو، رغم معاناة كوادرادو من الإنفلونزا في الساعات التي سبقت المباراة.