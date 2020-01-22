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نجم الهلال يثير ضجة سياسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضجة سياسية بحسب ما تناولته الأخبار و التقارير في بلاده.

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وقامت صحيفة larepublica البيروفية بالحديث عن لاعب الفريق الأول بالزعيم أندريه كارييلو، بالحديث عن إثارة الجدل التي قام بها اللاعب.

يذكر أن اللاعب أعلن دعمه لروزانجيلا بارباران، وهي مرشحة الكونجرس في القوة الشعبية في بيرو.

الجدير بالذكر أن هذا الفعل الذي قام به كارييلو أثار ضجة كبيرة في الشارع الرياضي و السياسي معاً.

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