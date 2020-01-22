شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد في مواجهة كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمباراة أونيونيستا سالامنكا المقرر لها، اليوم الأربعاء، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهد تشكيل الميرنجي تواجد ثلاثي هجومي مكون من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وجاريث بيل. Advertisements وجاء تشكيل ريال مدريد كاملًا، كالتالي: أريولا - كارفاخال – ميليتاو – ناتشو – مارسيلو - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - بنزيما – بيل – فينيسيوس. وعلى الجانب الآخر، يمثل أونيونيستا سالامنكا في مباراة اليوم كل من: برايز - جاليجو - زوبيري - أيوزي - بيوجو - نافاس - أندريس - دي لا نافا - جاريدو - خوسيه آنخيل - جونجورا.

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