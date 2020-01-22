شكرا لقرائتكم افتتاح قناة الزمالك بقراءة الفاتحة والنشيد الوطنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق بث قناة الزمالك منذ قليل بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم تبعها عزف النشيد الوطنى ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور لكل المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن اليوم الأربعاء 22 يناير موعدا لانطلاق قناة الزمالك فى الحادية عشرة مساءً، وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة أن القناة تعتبر خطوة جديدة فى تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادى الزمالك، كما تعتبر القناة جزءا من التعاون بين المجموعة ونادى الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

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