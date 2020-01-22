شكرا لقرائتكم عودة مسابقة كأس مصر لكرة الصالات بعد توقف 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتقام قرعة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الحالي الأربعاء القادم الموافق 2020/1/29 في الساعة الواحدة ظهراً بمقر الجبلاية بحضور مندوبي الأندية وتقام البطولة بداية من دور الستة عشر.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الصالات بقيادة هشام صالح، أعلن قائمة الفريق استعدادًا للسفر إلى المغرب والمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بليتوانيا خلال الفترة من 27 يناير حتى 7 فبراير 2020.

وضمت قائمة منتخب الصالات كلاً من: المعتز بالله سامي - أحمد عبد القادر - إبراهيم بوجي - مصطفي عيد - إبراهيم مجدي - عبده الأشول - طارق حسن - محمد عبد الحميد - خالد عبد الله - محمد منصور - محمد سعيد - جمال عبد الناصر - محمود شوبير - عماد الفيل.

وكانت سحر عبد الحق حرصت على التواجد يوميًا فى تدريبات الفريق والاجتماع باللاعبين وجهازهم الفنى وأكدت أنها لمست وجود الالتزام والجدية بين جميع اللاعبين طوال الأيام الماضية بعد أن رفعوا شعار الطريق إلى كأس العالم.IFrame

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وكان المنتخب المصري لكرة الصالات قد فاز علي نظيره السعودي بستة أهداف مقابل هدفين ضمن سلسلة المباريات الودية التي جمعتهما بالصالة الخضراء بمدينة الخبر ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب في يناير المقبل.

وظهر فراعنة الصالات بشكل جيد على مدار شوطي اللقاء وشهدت المباراة تألق خالد مارادونا بتسجيله 4 أهداف كما أحرز إبراهيم بوجيي هدفين.

وحرص ناصر السعدي رئيس لجنة كرة الصالات بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تكريم الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات ورئيس البعثة على هامش اللقاء الودي بين المنتخبين المصري والسعودي.

وأكد هشام صالح المدير الفني سعادته بالفوز على المنتخب السعودي بنتيجة كبيرة مؤكدًا رضاه على مستوى اللاعبين خاصة اللاعبين المنضمين حديثًا للمنتخب في ظل غياب أكثر من عنصر أساسي بالفريق.