شكرا لقرائتكم الغندور: سنناقش الشكوى المقدمة من جهاد جريشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال الغندور لـ"الخليج 365" إنه يرفض النزول لمستوى الرد على أحد الحكام، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش الشكوى التى تقدم بها جريشة للرد عليه وتوضيح تفاصيل ما حدث فى القائمة الدولية وهى أمور يجب أن تتم داخل الغرف المغلقة وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو شاشات التليفزيون.

تابع رئيس لجنة الحكام أنه سيتم التحقيق مع الحكم جهاد جريشة بسبب إعلان ونشر مستند رسمى يتعلق بلجنة الحكام وكذلك الحديث عبر البرامج التليفزيونية دون الحصول على اذن من لجنة الحكام.

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وتضمنت شكوى جهاد جريشة لاتحاد الكرة ولجنة الحكام، توجيه اتهامات بالمجاملة لأحد الحكام على حسابه فى القائمة الدولية، وأنه يتواجد فى التصنيف الأول للاتحاد الأفريقى والدولى وأنه يتصدر ترتيب التصيف المصرى منذ 2012 ومع ذلك جاء فى التصنيف الثالث.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم لجنة الحكام الرئيسية باعتماد القائدة الدولية لعام 2020 دون أى تغيير على الأسماء التى أرسلتها اللجنة، برئاسة جمال الغندور منذ 3 أشهر، وبنفس ترتيبها، وجاء ترتيب القائمة الدولية للعام الجديد 2020.