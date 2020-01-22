شكرا لقرائتكم جهاد جريشة: يوجد مجاملات فى اختيار وترتيب القائمة الدولية للحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاد جريشة الحكم الدولى، سبب تقدمه بخطاب اعتراض رسمى الى اتحاد الكرة ولجنة الحكام ، على ترتيب القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجارى، وقال جريشة فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن هناك مجاملات فى اختيار وترتيب القائمة الدولية وأن الحكم صاحب المركز الأول تلقى مجاملة صارخة من جانب لجنة الحكام بقيادة جمال الغندور.

وقال جريشة:" تعبت وشقيت واتظلمت كثيرا علشان أصنع إسمى وأشرف بلدى فى أكبر المحافل الرياضية الافريقية والعالمية، ومع ذلك لا أعرف لماذا أتعرض للحرب من جانب منظومة الحكام"، مطالبا بالتحقيق فى خطابه منعا لتكرار الظلم الواقع عليه على حد وصفه.

وتضمنت شكوى جهاد جريشة توجيه اتهامات بالمجاملة لأحد الحكام على حسابه، وأنه يتواجد فى التصنيف الأول للاتحاد الأفريقى والدولى وأنه يتصدر ترتيب التصيف المصرى منذ 2012.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم لجنة الحكام الرئيسية باعتماد القائدة الدولية لعام 2020 دون أى تغيير على الأسماء التى أرسلتها اللجنة، برئاسة جمال الغندور منذ 3 أشهر، وبنفس ترتيبها، وجاء ترتيب القائمة الدولية للعام الجديد 2020.

وجاء ترتيب القائمة الدولية للحكام كالتالى:

حكام الساحة

1 ــ إبراهيم نور الدين

2 ــ أمين عمر

3 ــ جهاد جريشة

4 ــ محمود البنا

5 ــ أحمد الغندور

6 ــ محمد عادل

7 ــ محمد معروف

الحكام مساعدين

1ـ تحسين أبو السادات

2 ــ محمود أبو الرجال

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3 ـ أحمد حسام طه

4 ـ يوسف البساطى

5 ـ سمير جمال

6 ـ أحمد توفيق طلب

7 ـ هانى عبد الفتاح

المحكمات والمساعدات

2 محكمة ساحة هما شاهندا حسن، ونورا سمير

4 محكمات مساعدات وهن منى عطا الله، هنادى حسن، جمالات أحمد، ويارا عاطف.

حكام كرة الصالات

4 حكام صالات هم محمد حسن، طارق سامى، محمد سلامة (ميدو)، محمد سيد بكر.

و2 محكمة صالات هن نهلة علي، وترشيح أكثر من اسم للاختيار من بينهم بالفيفا إبرزهم نورهان وحنان حسن .

حكام الكرة الشاطئية

حكام شاطئية هم هانى العراقي، محمد عبد المجيد ،أحمد نوفل، محمد أبو خاطر

محكمة كرة شاطئية.. مى حسن.