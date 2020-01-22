شكرا لقرائتكم هانى سعيد يطير إلى الإمارات للحصول على رخصة التدريب B ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتبدأ الدورة التدريبية في الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، وتنتهي في الحادي والثلاثين من نفس الشهر، ويتخللها العديد من ورش العمل قبل منح الرخصة التدريبية B رفيعة المستوى من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووجه هاني سعيد الشكر إلى إدارة نادي بيراميدز، على مساعدتها الكبيرة له في الحصول على تلك الرخصة، حيث قاموا بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة من أجل سفره إلى الإمارات والحصول على الرخصة من أعرق الاتحادات العالمية في اللعبة.

يذكر أن هاني سعيد تولى منصب المدير الرياضي لنادي بيراميدز منذ فترة، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم مباشرة، ويمارس مهام عمله بشكل طبيعي داخل النادي، وبات من أهم الكوادر في الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

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ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري المقرر لها في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

يذكر أن بيراميدز تأهل في صدارة المجموعة للدور ربع النهائي من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.

وتلقى نادي بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولي بدلا من استاد الدفاع الجوي.

وخاطب نادي بيراميدز الاتحاد الأفريقي، عن طريق اتحاد الكرة المصري، لنقل المباراة لاستاد القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوي خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

وكان الاتحاد الأفريقي اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم علي محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلي، بينما الحكم الرابع، محمد عثماني.