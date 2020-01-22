الأهلي يصدر بياناً عاجلاً للرد على تركي آل الشيخ

أصدر النادي الأهلي بياناً، مساء اليوم الأربعاء، للرد على الاستفسار الذي تقدم به المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بشأن موقف رئاسته الشرفيه للنادي.

وأكد النادي الأهلي أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لا يزال رئيساً شرفياً للنادي.

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي، قد أصدر بيانًا، أمس الثلاثاء، استفسر خلاله عن موقفه مع النادي الأهلي، وموقف رئاسته الشرفية للنادي.

وأعربت إدارة النادي الأهلي، في بيانها الذي أصدرته مساء اليوم الأربعاء، عن تمنيها الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة وعودته من رحلة العلاج سالمأً لوطنه وأهله وكل محبيه.

Advertisements

وأضاف البيان أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة.

وأكد الأهلي في بيانه أن النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.

وأشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ مسئول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته.

وتابع البيان: "ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة."