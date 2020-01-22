السعودية تصدم «بي إن سبورتس» وتعلن حصولها على بث مباريات كأس ملك إسبانيا.. وتبدأ بمباراة ريال مدريد اليوم

أعلنت شبكة القنوات الرياضية السعودية، اليوم الأربعاء، عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا لعام 2020.

وقالت الشبكة، في بيان لها اليوم، إنها ستبدأ إذاعة مباريات البطولة، حيث ستبدأ في بث مباراة ريال مدريد وأونيونيستا سالامنكا على قناة Ksa Sports 3.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر مطلعة قولها إن شبكة "بي إن سبورتس" القطرية لا تملك حقوق بث بطولتي الكأس في إسبانيا وإيطاليا هذا الموسم، بالرغم من أنها كانت تملك حقوق بث البطولتين الموسم الماضي باستثناء المباراة النهائية.

وأضافت المصادر أنه لم يتقدم أي من قنوات الشرق الأوسط لشراء حقوق بث البطولتين، فيما تردد أن القناة الرياضية السعودية حصلت على حقوق بث بعض مباريات البطولتين الموسم الحالي.

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يشار إلى أن شبكة "بي إن سبورتس" تستحوذ على حقوق بث الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني والفرنسي والهولندي وكافة مسابقات الكرة الفرنسية تحديداً، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم وكأس الأمم الافريقية.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أونيونيستا سالامنكا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أيلمانتيكو"، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا.

ويسعى الريال لتحقيق لقب كأس إسبانيا لأول مرة منذ 6 سنوات، بعدما فاز به آخر مرة على حساب برشلونة العام 2014 بنتيجة 2-1.

وفي الدور ذاته، تمكن برشلونة من خطف الفوز على حساب فريق إيبيزا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل والتي لم تتم إذاعتها على الشبكة السعودية.