برشلونة يفلت من فخ الهزيمة أمام إيبيرا بدور الـ 32 بكأس ملك أسبانيا

أفلت نادي برشلونة من فخ الهزيمة أمام فريق إيبيرا في دور الـ 32 من كأس ملك أسباانيا، حيث قاد أنطوان جريزمان فريقه للفوز (2-1) في الدقيقة الأخيرة بعدما كان متأخرا بهدا حتى الدقيقة 72 من عمر المباراة.

تقدم اللاعب خافي بيريز في الدقيقة 9 عن طريق بيريز، لكن جريزمان تعادل في الدقيقة 72، وأضاف هدف الانتصار في الدقيقة 90+4.

ونجح برشلونة بعد عدة محاولات في الوصول إلى شباك إيبيزا بعد تمريرة بينية رائعة من دي يونج أرسلت جريزمان في مهمة سهلة بانفراد ليسدد من لمسة مباشرة بيسراه إلى الشباك معلناً عن التعادل في الدقيقة 72.

وحسم جريزمان المباراة في الدقيقة 90+4 بعد تمريرة بينية من جوردي ألبا قابلها أنطوان في منطقة الجزاء ليسدد إلى شباك إيبيزا هدف الفوز.