شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع ينضم لرابطة محبى "أمح الدولى" مع أحمد الشيخ.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان على ربيع، انضم هو الآخر، لرابطة محبى مشجع النادى الأهلى الشهير، "أمح الدولى"، صديق اللاعبين، والذى يحرص على تشجيع النادى الأهلى، والذهاب خلفه فى الاستاد لمؤازرته فى المباريات الهامة التى يخوضها الفريق.

حساب أمح الدولى، نشر صورة عبر حسابه على انستجرام، تجمعه بكل من أحمد الشيخ، وعلى ربيع، وعلق عليها قائلا "مساء النور والهناء وبامسي على الكابتن احمد الشيخ بس على الفنان علي ربيع حبايبى ربنا يخليكم لى"



امح والشيخ وعلى ربيع

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الظهور الأخير لأمح الدولى كان من خلال لقاءه مع مهاجم الأهلى الجديد، أليو بادجى، حيث حرص أمح على استقبال بادجى والتقط صورة معه نشرها على حسابه على إنستجرام متمنياً له التوفيق فى رحلته مع الأهلى.

أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد يكبد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه بعد تعاقد النادى مع اللاعب قادما من رابيد فينا النمساوى ولمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى، وقال مصدر مُطلع فى النادى لـ"الخليج 365" إن الأهلى سيسدد مليونى يورو_ أى ما يقرب من 35 مليون جنيه مصري_ لنادى رابيد فينا النمساوى على قسطين خلال عام ونصف العام، فيما سيحصل اللاعب على 56 مليون جنيه خلال مدة عقده حيث سيحصل على 700 ألف دولار فى الموسم الأول ترتفع 50 ألف دولار فى كل موسم وسيحصل فى الستة شهور المُتبقية من الموسم الحالى على قرابة الـ300 ألف دولار هذا بجانب مكافآت أخرى سيحصل عليها حال تسجيل 15 هدف مع الفريق.