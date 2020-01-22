اتحاد الكرة يعيد مسابقة كأس مصر لكرة الصالات بعد 5 سنوات من التوقف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد والمشرف على كرة الصالات، إقامة مسابقة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الرياضي 2020/2019 بعد توقف المسابقة لخمسة مواسم حيث توج مصر المقاصة بلقب آخر نسخه في موسم 2014/2013.

وتقام قرعة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الحالي الأربعاء القادم الموافق 2020/1/29 في الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الجبلاية بحضور مندوبي الأندية وتقام البطولة بداية من دور الستة عشرة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الصالات بقيادة هشام صالح، أعلن قائمة الفريق استعدادًا للسفر إلى المغرب والمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بليتوانيا خلال الفترة من 27 يناير حتى 7 فبراير 2020. وضمت قائمة منتخب الصالات كلاً من: المعتز بالله سامي - أحمد عبد القادر - إبراهيم بوجي - مصطفي عيد - إبراهيم مجدي - عبده الأشول - طارق حسن - محمد عبد الحميد - خالد عبد الله - محمد منصور - محمد سعيد - جمال عبد الناصر - محمود شوبير - عماد الفيل. Advertisements وكانت سحر عبد الحق حرصت على التواجد يوميًا فى تدريبات الفريق والاجتماع باللاعبين وجهازهم الفنى وأكدت أنها لمست وجود الالتزام والجدية بين جميع اللاعبين طوال الأيام الماضية بعد أن رفعوا شعار الطريق إلى كأس العالم. وكان المنتخب المصري لكرة الصالات قد فاز علي نظيره السعودي بستة أهداف مقابل هدفين ضمن سلسلة المباريات الودية التي جمعتهما بالصالة الخضراء بمدينة الخبر ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب في يناير المقبل. وظهر فراعنة الصالات بشكل جيد على مدار شوطي اللقاء وشهدت المباراة تألق خالد مارادونا بتسجيله 4 أهداف كما أحرز إبراهيم بوجيي هدفين. وحرص ناصر السعدي رئيس لجنة كرة الصالات بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تكريم الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات ورئيس البعثة على هامش اللقاء الودي بين المنتخبين المصري والسعودي. وأكد هشام صالح المدير الفني سعادته بالفوز على المنتخب السعودي بنتيجة كبيرة مؤكدًا رضاه على مستوى اللاعبين خاصة اللاعبين المنضمين حديثًا للمنتخب في ظل غياب أكثر من عنصر أساسي بالفريق.

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