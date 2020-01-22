شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: لن أنزل لمستوى جهاد جريشة.. والتحقيق معه بسبب تسريب وثيقة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، التعليق على التصريحات التى أدلى بها جهاد جريشة الحكم الدولى عبر بعض البرامج التليفزيونية، موضحًا أنه يحترم الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الكرة.

وقال الغندور لـ"الخليج 365" إنه يرفض النزول لمستوى الرد على أحد الحكام، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش الشكوى التى تقدم بها جريشة للرد عليه وتوضيح تفاصيل ما حدث فى القائمة الدولية وهى أمور يجب أن تتم داخل الغرف المغلقة وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو شاشات التليفزيون.

وتابع رئيس لجنة الحكام أنه سيتم التحقيق مع الحكم جهاد جريشة بسبب إعلان ونشر مستند رسمى يتعلق بلجنة الحكام وكذلك الحديث عبر البرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من لجنة الحكام.

وتضمنت شكوى جهاد جريشة لاتحاد الكرة ولجنة الحكام، توجيه اتهامات بالمجاملة لأحد الحكام على حسابه فى القائمة الدولية، وأنه يتواجد فى التصنيف الأول للاتحاد الأفريقى والدولى وأنه يتصدر ترتيب التصيف المصرى منذ 2012 ومع ذلك جاء فى التصنيف الثالث.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم لجنة الحكام الرئيسية باعتماد القائدة الدولية لعام 2020 دون أى تغيير على الأسماء التى أرسلتها اللجنة، برئاسة جمال الغندور منذ 3 أشهر، وبنفس ترتيبها، وجاء ترتيب القائمة الدولية للعام الجديد 2020.

وجاء ترتيب القائمة الدولية للحكام كالتالى:

حكام الساحة

1 ــ إبراهيم نور الدين

2 ــ أمين عمر

3 ــ جهاد جريشة

4 ــ محمود البنا

5 ــ أحمد الغندور

6 ــ محمد عادل

7 ــ محمد معروف

الحكام مساعدين

1ـ تحسين أبو السادات

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2 ــ محمود أبو الرجال

3 ـ أحمد حسام طه

4 ـ يوسف البساطى

5 ـ سمير جمال

6 ـ أحمد توفيق طلب

7 ـ هانى عبد الفتاح

المحكمات والمساعدات

2 محكمة ساحة هما شاهندا حسن، ونورا سمير

4 محكمات مساعدات وهن منى عطا الله، هنادى حسن، جمالات أحمد، ويارا عاطف.

حكام كرة الصالات

4حكام صالات هم محمد حسن، طارق سامى، محمد سلامة (ميدو)، محمد سيد بكر.

و2 محكمة صالات هن نهلة علي، وترشيح أكثر من اسم للاختيار من بينهم بالفيفا إبرزهم نورهان وحنان حسن .

حكام الكرة الشاطئية

حكام شاطئية هم هانى العراقي، محمد عبد المجيد ،أحمد نوفل، محمد أبو خاطر

محكمة كرة شاطئية.. مى حسن.