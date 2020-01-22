حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة أبرزها، الخطيب يحفز لاعبى الأهلى قبل مواجهة النجم ويجتمع مع عبد الحفيظ. الخطيب يحفز لاعبى الأهلى قبل مواجهة النجم ويجتمع مع عبد الحفيظ مران الأهلى.. محاضرة فايلر.. 4 حراس تحت إشراف يانكون وتأهيل رمضان بادجى يشارك فى مران الأهلى استعداداً للنجم.. واستمرار غياب صالح جمعة صور.. الخطيب يطمئن على إصابة سعد سمير بقطع فى وتر "إكيليس" فتحى وكهربا "سمن على عسل" استعدادًا للنجم البدري عن السفر لمقابلة صلاح وتريزيجيه: للتقارب وليس التقييم Advertisements بركات: تغيير موعد أمم 2021 فى صالح مصر.. ولست سعيدًا بنتائجنا قياسات بدنية للاعبى الزمالك فى مران اليوم استعدادًا لمازيمبى شاهد توقيع التونسى فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى منتخب اليد يلتقى الجزائر فى نصف نهائى أمم أفريقيا الجمعة

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