سموحة ينافس الأهلي لخطف ثنائي سيراميكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال مصدر داخل نادي سموحة، إن النادي السكندري دخل في مفاوضات عبر وسطاء مع نادي سيراميكا كليوباترا لشراء الثنائي بعقد نهائي، بعد أن كان الأهلي يرغب في استعارة الثنائي لمدة ستة أشهر، ويسعى سموحة إلى عرض مبلغ مالي كبير لشراء الثنائي بعقد نهائي وخطفهما قبل الانتقال إلى الأهلي.
ويبحث نادي سموحة عن مدافع مميز في الفترة الحالية، وكان يتفاوض مع محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب مواليد عام 1999، والذي تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لسد النقص العددي في صفوف الفريق الأحمر.
وبدأت أعين سموحة تتوجه صوب ثنائي سيراميكا كليوباترا مواليد عام 1999، حيث يلعب محمد ناصر في مركز قلب الدفاع، بينما يشارك علي الملواني في مركز الجناح المهاجم ويمتلك مهارات فردية كبيرة، وتم تصعيد الثنائي إلى صفوف الفريق الأول في سيراميكا خلال الفترة الماضية.
ويجهز حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الأوغندى ديريك ديسامبى مهاجم الفريق العائد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لقيادة الهجوم بداية من لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الخامسة عشرة للدورى.
ويسعى المدير الفنى للفريق السكندرى إلى تجهيز اللاعب نظرًا للحاجة الماسة لجهوده بعد رحيل الكاميرونى رونالد لوانجا، بالإضافة للتعاقد مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب.
كان سموحة قد تعادل فى آخر لقاءاته على ملعبه أمام الإسماعيلى بهدف لمثله فى لقاء شهد تقدم الدراويش بهدف عن طريق الناميبى شيلونجو، ثم تعادل سموحة عن طريق النيران الصديقة عن طريق إبراهيم أبو اليزيد.
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