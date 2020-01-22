شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كواليس بدء بث قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق بث قناة الزمالك اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الـ11 مساء، وفقًا لما أعلنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن اليوم الأربعاء 22 يناير موعدًا لانطلاق قناة الزمالك فى الحادية عشرة مساءً.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة أن القناة تعتبر خطوة جديدة فى تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادى الزمالك، كما تعتبر القناة جزءًا من التعاون بين المجموعة ونادى الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

وأضاف صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هى السهرات الرياضية فهناك برنامج "سهرة مع المستشار"، وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور وكريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

Advertisements

وخلال اليوم هناك عدد من البرامج المميزة، منها "ملوك الصالات"، تقديم نيرة الأحمر، والذى يحمل كثيرا من أخبار الألعاب الجماعية، وبرنامج "أخبارنا"، من تقديم فرح على، ويقوم بتغطية الأخبار الرياضية فى مصر بصفة عامة، وكذلك المرور على المنشور على السوشيال الميديا الرياضية، كما يقدم شادى عيسى "برنامج 1911"، والذى يستعرض الأحداث الجارية ويستدعى مثيلتها من أحداث ماضية مرت على نادى الزمالك وجماهيره، كذلك ينضم برنامج بعنوان "وان تو"، وتقدمه نيرفانا العبد ويستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة فى نادى الزمالك فى اللعبات المختلفة فيحكى عن حياتهم العامة واجتماعياتهم وبطريقة مميزة.

وأشار المتحدث باسم الشركة المتحدة المهندس حسام صالح إلى أن قيادات الشركة ومجلس إدارة نادى الزمالك يتشاورون فى المحتوى الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.

جدير بالذكر أن القناة تستخدم تردد 11449 افقى على النايل سات وتحت اسم الزمالك الرياضية أو Zamalek sports.

لمعرفة كواليس بدء بث قناة الزمالك من هنا