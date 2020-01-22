فيفا: أندية مصر أنفقت نصف مليار على صفقات 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف تقرير فيفا السنوي الخاصة بنظام انتقالات اللاعبين، عن احتلال الأندية المصرية المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية من حيث الانفاق على الانتقالات بما يتجاوز نصف مليار جنيه.

وقال التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص تعاقدات 2019، أن مصر أتت في المركز الـ24 عالميًا والأول إفريقيا بانفاق بلغ 33.7 مليون دولار (532 مليون جنيه وفقًا لسعر الصرف الحالي)، مع وجود انخفاض بلغ 4.2% عن نفقات 2018.

وأتى في المركز الثاني بعد مصر من حيث الانفاق على اللاعبين أندية الاتحاد التونسي، حيث بلغت النفقات 2.9 مليون دولار.

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وبالنسبة لقيمة الصفقات الراحلة عن أندية الدوري المصري، فبلغت قيمتها 17.5 مليون دولار، وبذلك تحتل أيضًا الأندية المصرية المركز الأول على المستوى الإفريقي، والمركز الـ39 عالميًا، مع وجود انخفاض بنسبة 14.3% عن عام 2019.

وأوضح التقرير ذاته، أن عدد الأندية المصرية التي شاركت في الانتقالات خلال عام 2019، حيث وصل إلى 55 ناديًا، بزيادة بلغت 27.9%، بينما وصل عدد اللاعبين الجدد المسجلين بالاتحاد المصري إلى 124 لاعبًا، ليكون الاتحاد المصري في المركز الثاني بعد تونس إفريقيا، والـ49 عالميًا.

وحقق الاتحاد المصري فارق بين الشراء والبيع بـ"-16.2" مليون دولار، لتكون الأندية المصرية الأكثر خسارة في القارة الإفريقية.