مصر تستضيف ماراثون الأهرامات بمشاركة 3600 عداءً برعاية يلا كورة ومصراوي الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تستضيف مصر ماراثون الأهرامات، لدعم السياحة واستعراض تاريخ مصر للعام الثاني على التوالي، في واحدة من عجانب الدنيا القديمة.

وأقيمت تحت سفح الأهرامات، العام الماضي ماراثون جمع 3600 عداءً يمثلون 77 جنسية مختلفة، حيث تستهدف TriFactory المنظمة للحدث مشاركة عدد أكبر من الرياضيين من جميع أنجاء العالم.

ويقام ماراثون هذا العام برعاية إعلامية من يلا كورة، ومصراوي الرياضي، يوم السبت 22 فبراير 2020، حيث تُنظم 3 سباقات 21 كيلو متر، و10 كيلو، و6 كيلو متر.

وتُعد TriFactory من أكبر منظمي الأحداث الرياضية في مصر ، بما في ذلك سباقات الماراثون والجري والمهرجانات متعددة الرياضات وسباقات العقبات والمعسكرات التدريبية.

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وتأسست الشركة عام 2015 لنشر رياضات التحمل في السوق المصري، حيث تقيم منافسات في دبي وأبو ظبي والمغرب، إلى جانب مهرجان سهل حشيش.

ونظمت TriFactory عدة سباقات قبل ذلك، أبرزها ماراثون أسوان بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب وتم التبرع بالعائدات بالكامل لمركز أسوان للقلب.