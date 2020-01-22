الطريق للأوليمبياد.. مصر تصطدم بالجزائر في نصف نهائي أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
خسر منتخب الجزائر من نظيره التونسي في ختام الدور الرئيسي بنتيجة 26/22، ليصطدم بالمنتخب المصري في مباراة نصف النهائي.
وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب التونسي مجموعته ليواجه أنجولا ثاني المجموعة الثانية، فيما حل المنتخب الجزائري ثانيا في المجموعة لتواجه مصر متصدر المجموعة الثانية.
وتستضيف دولة تونس في الفترة الحالية، منافسات أمم أفريقيا لكرة اليد، والفائز باللقب يتأهل مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري يوم الجمعة المقبل في الخامسة مساء.
والفائز من المباراة يتأهل للنهائي ليُلاقي الفائز من تونس وأنجولا في نصف النهائي الأخر.
وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في نصف نهائي أمم أفريقيا، بعد صدارة مجموعته في الدور الرئيسي بالفوز على أنجولا والجابون.
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