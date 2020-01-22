إكرامي: أزارو "مقاتل" ومخلص.. وعودته أكيدة لأكبر أندية إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أشاد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بزميله المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذي انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وعبر حسابه على "تويتر" قال شريف إكرامي :"خلال عامين ونصف العام لم نر وليد أزارو سوى أنه لاعب مُقاتل ومخلص للفريق".
وقرر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي التعاقد مع أليو بادجي السنغالي، والسماح لوليد أزارو بالرحيل في يناير الجاري.
وأتم إكرامي :"أزارو محبوب من الجميع، له عودة أكيدة قريبة بإذن الله لاستكمال المسيرة مع النادي الأكبر في إفريقيا، وأتمنى له كل النجاح والتوفيق".
ويحتوى النادي الاهلي حالياً على 5 لاعبين أجانب في صفوفه هم، السنغالي أليو بادجي، والنيجيري جونيور أجايي، والمالي أليو ديانج، والتونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو.
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