مصدر لمصراوي: لاعبا الأهلي يقتربان من سموحة وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

دخل نادي سموحة في مفاوضات مع مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع محمد عبدالمنعم، مدافع فريق شباب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وصرح مصدر لمصراوي اليوم الأربعاء بأن سموحة يُريد ضم عبدالمنعم لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، واللاعب أبدى ترحيبه بالانتقال للنادي السكندري من للمشاركة في الدوري الممتاز.

وأشار المصدر الى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أكد للاعب في جلسة بينهما على رغبته في استمراره مع الفريق، واذا كان سيرحل في يناير، ستكون مدة الإعارة 6 أشهر فقط.

Advertisements

وشدد المصدر أن الساعات المقبلة ستشهد حسم أمر اللاعب ومسألة رحيله لسموحة من عدمها بعد جلسة مرتقبة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة واللاعب.

وعلى جانب أخر، أشار المصدر الى اقتراب محمد فخري، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي من الرحيل لصفوف نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واختتم المصدر تصريحاته قائلاً:"إنبي وأف سي مصر والاتحاد السكندري طلبو محمد فخري، إنبي الأقرب للحصول على خدماته لمدة موسم ونصف بعد الاتفاق على بعض الأمور".