سموحة يسعى للتعاقد مع ثنائي سيراميكا كليوباترا

دخل نادي سموحة في مفاوضات قوية مع فريق سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع الثنائي محمد ناصر وعلي الملواني خلال الانتقالات الشتوية الحالية. ويسعى سموحة لشراء الثنائي بعقد نهائي من الأهلي الذي يرغب في التعاقد مع الثنائي على سبيل الاعارة لمدة ستة أشهر. ويرغب سموحة في التعاقد مع للاعب مميز خلال الانتقالات الشتوية الحالية وخاص في مركز خط الدافع وكان سموحه يفاوض النادي الأهلي للتعاقد مع مدافعه الشاب محمد عبد المنعم خلال الانتقالات لدعم خط الدفاع. للاعب مميز خلال الانتقالات الشتوية الحالية وخاص في مركز خط الدافع وكان سموحه يفاوض النادي الأهلي للتعاقد مع مدافعه الشاب محمد عبد المنعم خلال الانتقالات لدعم خط الدفاع.

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